Omar García Harfuch confirma conexión de Los Chapitos con mineros desaparecidos

Revela Gobierno de Sheinbaum que detenidos por desaparición de mineros eran del Grupo de ´Los Chapitos´.

De acuerdo con las primeras declaraciones de los detenidos, los mineros fueron interceptados por integrantes de una célula criminal que los confundió con miembros de una organización antagónica.

La privación de la libertad de 10 trabajadores de una mina en Sinaloa derivó en el asesinato de algunos de ellos debido a una presunta confusión con integrantes de un grupo delictivo rival, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario federal señaló que, de acuerdo con las primeras declaraciones de los detenidos, los mineros fueron interceptados por integrantes de una célula criminal que los confundió con miembros de una organización antagónica. Añadió que, según las investigaciones preliminares, los detenidos estarían vinculados al grupo criminal conocido como Los Chapitos. Hasta el momento, precisó, hay cuatro personas detenidas por estos hechos.

García Harfuch indicó además que la Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado identificar a cinco de los diez trabajadores que continúan privados de la libertad, mientras se mantienen las labores de búsqueda y esclarecimiento del caso.

Los trabajadores —entre ellos ingenieros, técnicos y personal de seguridad— fueron reportados como desaparecidos el pasado 23 de enero, luego de que un grupo armado los interceptara en inmediaciones de una operación minera en territorio sinaloense. La denuncia fue presentada por la empresa responsable ante autoridades locales y federales.

A partir de ello, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación, mientras que el gobierno federal ordenó un despliegue de más de 190 elementos de seguridad, incluyendo personal de la Marina, Guardia Nacional, Ejército y fuerzas especiales, con el objetivo de ubicar a las víctimas y dar con los responsables.

El titular de la SSPC también indicó que, hasta ahora, no se ha recibido denuncia alguna por parte de la empresa minera Vizsla ni de sus trabajadores por presuntos actos de intimidación previos por parte de grupos criminales. Las autoridades mantienen operativos en la región bajo coordinación interinstitucional, en un contexto marcado por la disputa entre organizaciones criminales en la entidad.

