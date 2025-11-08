VIDEO: Padre Pistolas amenaza a la gobernadora de Guanajuato; ella descarta denunciarlo

Alfredo Gallegos, conocido públicamente como el "Padre Pistolas", dirigió insultos y una amenaza explícita contra Libia Dennise García Muñoz, gobernadora de Guanajuato, durante una misa celebrada el 2 de noviembre de 2025. En un video que circuló en redes sociales, el sacerdote criticó la construcción del acueducto de la Presa Solís impulsado por el gobierno estatal y responsabilizó a la mandataria de un supuesto riesgo de desabasto alimentario si se quitara la presa.

En el extracto difundido, Gallegos afirmó que "con la presa de Solís se riega el estado de Guanajuato, les damos de tragar a todo pinche México, y si nos quitan la presa se van a morir de hambre cabrones, y esa pinche gobernadora quiere matarnos de hambre. Ya dije, si insiste..., yo le voy a partir su madre a ella, porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre a todos". Ese fragmento del discurso fue amplio motivo de reproche entre usuarios de redes.

Pese a la gravedad de las expresiones, la propia gobernadora Libia Dennise informó que no tiene intención de presentar denuncia contra Alfredo Gallegos. Aunque condenó la violencia contra las mujeres y consideró lamentables las palabras, sostuvo que no veía sentido en iniciar una acción legal porque, a su juicio, quien aludía a su persona "no tiene ni siquiera sentido lo que denuncia".