Periodista Julio Astillero se enfrenta a AMLO en Mañanero

El periodista Julio Hernández "Astillero" encaró al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera, donde exigió una disculpa pública a Ana Elizabeth García Vilchis, presentadora del ´Quién es quién en las mentiras de la semana´, por acusarlo de mentir sobre el caso de San Miguelito, o de lo contrario acudirá a instancias legales en su contra.

"Fui señalado de mentir en tres ocasiones en un ejercicio que me parece a mí desproporcionado y sin fundamento, sin la autoridad periodística correspondiente para este ejercicio, vengo pues aquí a señalar que no solo no he mentido, sino que tengo toda la documentación y la argumentación para mostrar que el fondo del asunto desemboque en la posibilidad de que se frene el proceso de supresión de 1,805 hectáreas", dijo el periodista.

No somos iguales, es un despropósito que me compares con Vicente Fox, le dijo AMLO a Julio Astillero. También le comentó que está en su derecho de proceder legalmente y que él no es un pelele ni dará su aval para destruir al medio ambiente. "No voy a traicionar al pueblo". pic.twitter.com/3Knlyk7cQZ — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) July 28, 2021

Astillero calificó el ´Quién es quién´ como un ejercicio desproporcionado y sin sustento periodístico.

"Todo lo que estoy diciendo está fundamentado, quiero cerrar esta intervención convocando a la señora Elizabeth García Vilchis a que tal como lo hacemos los periodistas de verdad, cuando uno se equivoca lo reconoce y ofrece disculpas, ojalá y después de todo esto, haya congruencia en un auténtico ejercicio periodístico y haga lo que corresponde señora García Vilchis", increpó frente a la presentadora.

De no ser así, dijo, "continuaré con acciones legales en el ámbito nacional y ante instancias del gremio nacionales e internacionales para que no se siga estigmatizando y difamando el ejercicio periodístico recto, honesto y crítico", sostuvo Julio Hernández.

En la investigación se compara el hecho con lo que realizó Vicente Fox en el cerro de San Pedro, pues en 2006 otorgó permisos mineros para explotar el área. Astillero acudió a la mañanera con las diapositivas del caso, sin embargo no pudo presentarlo debido a que no obtuvo respuesta por parte de Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia.

Antes de despedirse, el periodista quiso dejar claro que al igual que AMLO afirma que no es igual al resto, él tampoco.

"Como periodista no soy igual a todo lo que aquí señala, y que bueno que por el interés de la nación podrá frenarse este tipo de hechos, así exista una asamblea comunal que apruebe cesión de terrenos".

Por su parte, presidente aseguró que no conocía el proyecto de las Cañadas y reafirmó que su gobierno no piensa dar esos permisos a los que se refirió el periodista.

"No somos iguales, no coincidimos contigo, y no se puede comparar a nuestro gobierno con lo que hizo Vicente Fox de destruir el cerro de San Pedro con la minería, entonces el apostar a que todos son iguales, no funciona, no se ajusta a la realidad".