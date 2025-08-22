Pío López Obrador, exonerado: INE no encontró pruebas de financiamiento ilegal a Morena

El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó la investigación relacionada con los videos difundidos en 2020 donde se observa a Pío López Obrador, hermano del presidente de México, recibiendo dinero en efectivo de manos de David León. Según la resolución, no existen elementos suficientes que comprueben que dichos recursos hayan sido utilizados para favorecer al partido Morena entre 2015 y 2018.

De acuerdo con el INE, tras un análisis de las pruebas disponibles, no se halló relación directa entre las entregas de dinero y un posible financiamiento ilegal. "No existe un vínculo que permita establecer una conexión causal entre los hechos conocidos y un financiamiento paralelo en beneficio de los denunciados", dictaminó el organismo electoral.

Carla Humphrey, consejera del INE, detalló que la Unidad Técnica de Fiscalización realizó numerosas diligencias y solicitó información a distintas instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera, Morena, y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, no se detectaron transferencias bancarias ni movimientos financieros irregulares que vincularan los hechos con un uso indebido de los fondos.

La consejera también señaló que el Tribunal Superior de Justicia capitalino se negó a entregar ciertos datos, lo que dificultó algunas líneas de investigación. Una situación similar se presentó en 2021 con la Fiscalía General de la República, recordó Humphrey.

A pesar de la controversia generada por las imágenes reveladas por Latinus en agosto de 2020, el caso se da por concluido sin sanciones para Pío López Obrador ni para Morena.