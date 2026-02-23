¿Qué pasará con el cuerpo de 'El Mencho'? Autoridades definen protocolos tras confirmarse su muerte

CIUDAD DE MÉXICO – Tras la confirmación del fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las autoridades federales han activado protocolos de seguridad nacional para determinar el destino final de sus restos. La muerte del capo, atribuida a complicaciones de una enfermedad renal crónica, marca el fin de una era en el narcotráfico en México y plantea un desafío logístico para el Gobierno Federal.

Fuentes del gabinete de seguridad informaron que el cuerpo se encuentra bajo custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en una instalación de alta seguridad. El objetivo principal es evitar que su funeral o sitio de descanso eterno se convierta en un centro de culto para la organización criminal o en un foco de violencia entre grupos rivales.

Pruebas de ADN y protocolos de identificación

Para disipar cualquier duda sobre la identidad del cadáver, la Fiscalía General de la República (FGR) ha realizado pruebas periciales exhaustivas, incluyendo cotejos genéticos con familiares directos ya detenidos. Estos procedimientos son estándar en casos de objetivos prioritarios para evitar falsas muertes, como ha ocurrido en el pasado con otros líderes del crimen organizado.

"El protocolo exige una identificación irrefutable antes de cualquier decisión sobre el destino de los restos", señalaron funcionarios de inteligencia. Una vez concluidos los exámenes, el cuerpo podría ser entregado a sus familiares bajo estrictas condiciones de privacidad o, en su defecto, ser incinerado por el Estado para evitar la creación de mausoleos que exalten su figura.

El riesgo de un "sitio de culto" en Jalisco

Históricamente, los líderes del narcotráfico han sido enterrados en suntuosos panteones que sirven como puntos de reunión para sus seguidores. En el caso de "El Mencho", las autoridades buscan evitar a toda costa que sus restos sean trasladados a zonas de fuerte presencia del CJNG, como los límites entre Jalisco y Michoacán.

Se analiza la posibilidad de que la familia opte por un servicio funerario privado con vigilancia militar perimetral, o que el Estado intervenga para que el destino final se mantenga bajo reserva absoluta.

Repercusiones en la seguridad nacional

La gestión del cuerpo de Oseguera Cervantes es solo una parte de la preocupación oficial. El Gobierno Federal ha desplegado refuerzos en el "Triángulo Dorado" y el occidente del país ante el temor de una guerra interna por la sucesión del mando en el CJNG. Mientras tanto, la atención se centra en los trámites legales que darán cierre definitivo al expediente de uno de los hombres más buscados por las agencias de seguridad de México y Estados Unidos.