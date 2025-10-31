Montachoques ahora enfrentarán hasta 24 años de prisión

El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad una reforma que endurece las sanciones contra los conocidos "montachoques", personas que provocan accidentes de tránsito con la intención de obtener dinero de sus víctimas.

Con esta medida, el Estado de México se convierte en la tercera entidad del país en tipificar este delito, pero la primera en considerarlo como extorsión, elevando así las penas hasta 24 años de cárcel.

La iniciativa fue presentada por el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, quien explicó que existen bandas organizadas dedicadas a este tipo de delitos, entre ellas grupos que se hacen llamar Unión 300, chokos, uprez jaguares y diversos sindicatos. Estas agrupaciones simulan accidentes y luego amenazan o engañan a los conductores para obtener un beneficio económico.

Martínez Vargas destacó que la reforma incluye una reserva adicional para que el delito sea procesado como extorsión y no como fraude, ya que el método utilizado implica presión, intimidación y, en algunos casos, violencia.

Asimismo, la ley establece que la pena se duplicará si las víctimas son mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Con esta decisión, las autoridades mexiquenses buscan frenar una práctica que ha afectado a numerosos automovilistas en la entidad y fortalecer la seguridad en las vías del Estado de México.