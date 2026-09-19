SEP anuncia restricción de celulares en primarias y secundarias a partir de octubre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que, a partir de octubre, quedará restringido el uso de teléfonos celulares en las escuelas primarias y secundarias del país durante la jornada escolar.

La decisión fue acordada por los secretarios de Educación de las distintas entidades federativas durante la Tercera Reunión Nacional Plenario Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), realizada en la Ciudad de México.

El secretario de Educación, Mario Delgado, dio a conocer el acuerdo a través de sus redes sociales y señaló que la medida será aplicada a estudiantes de educación básica, específicamente de primaria y secundaria.

La SEP busca crear un ambiente escolar más seguro y saludable.

De acuerdo con la información difundida, la finalidad de esta disposición es contribuir a que las escuelas sean espacios más seguros y saludables, además de favorecer una mayor concentración de los alumnos en sus actividades de aprendizaje.

Delgado también relacionó la medida con el cuidado de la salud mental de jóvenes de entre 14 y 18 años, en el marco de la estrategia denominada "El ABC de las Emociones", presentada por la presidenta Sheinbaum.

La medida se enmarca en la estrategia 'El ABC de las Emociones'.

Así, desde octubre, los estudiantes de primaria y secundaria tendrán limitado el uso de sus teléfonos celulares mientras se encuentren durante la jornada escolar.

Por ahora, la disposición contempla únicamente a los alumnos de educación básica. El texto no señala que la restricción vaya a aplicarse a estudiantes de preparatoria o universidad.