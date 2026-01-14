Ricardo Gallardo veta Ley Gobernadora en San Luis Potosí

San Luis Potosí veta la Ley Gobernadora y plantea alternancia de género

San Luis Potosí, de acuerdo con alternancia de género en elecciones pero veta Ley Gobernadora. Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, vetó la Ley Gobernadora, que beneficiaba directamente a su esposa, la senadora Ruth González.

Este proyecto buscaba obligar a los partidos políticos en el estado a tener solo candidatas mujeres para las elecciones 2027 para el ejecutivo estatal.

Sin embargo, el gobernador compartió que, si bien la ley fue vetada, el camino para que exista una alternancia de género se mantiene abierta. Por su parte, el secretario de gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, aseguró que en el estado se buscará que "cualquier hombre o mujer" pueda aspirar a una candidatura de manera libre.

Gobierno de San Luis Potosí veta Ley Gobernadora

El gobernador de San Luis Potosí ejerció su derecho al veto contra la reforma electoral que promovía la obligatoriedad de los partidos de colocar solo candidatas en las elecciones a la gubernatura en 2027, conocida como Ley Gobernadora. Esta propuesta beneficiaba directamente a la senadora Ruth González, esposa de Ricardo Gallardo; sin embargo, el gobernador resaltó que no hay imposición de leyes o candidatos "a modo" en la entidad.

"Vamos a a regresar la ley para que sea revisada por parte del CEPAC y por parte de la Cámara de Diputados, porque por ahí ya hasta nombre le ponían a la ley... es un mandato que tenía el poder legislativo por parte de los organismos electorales y lo llevaron a cabo, porque no queremos por ahí que anden diciendo que se están haciendo leyes a modo ni que se están poniendo candidatos a modo", afirmó Ricardo Gallardo.

Por su parte, Guadalupe Torres Sánchez, resaltó que el veto a la Ley Gobernadora del gobernador incluye una recomendación para que se reconstruya esta propuesta.

Con ello, aseguró el secretario de gobierno, se busca que sin importar el género, cualquiera pueda postularse a la gubernatura. "Lo que se está pidiendo es que en el próximo proceso electoral, que inicia en el caso de San Luis Potosí el 15 de noviembre próximo, se permita las candidaturas de hombre o mujer, no solamente se restrinja un solo género, sino que se permita a los partidos y a las candidaturas independientes que postulen a personas de cualquier género", indicó Guadalupe Torres Sánchez.

San Luis Potosí va por alternancia de género, asegura secretario

El secretario de gobierno Guadalupe Torres señaló que en San Luis Potosí se avala la alternancia de género pero no por imposición. En este sentido, explicó que de aprobarse al Ley Gobernadora para las elecciones 2027, en las elecciones 2033 se tendría que tener solo candidatos hombres para cumplir con el principio de "paridad en todo".

"El principio de alternancia de género debería aplicarse a partir de la elección de 2033. El plan propuesto sugiere que, si un partido postula a una mujer en 2027, en 2033 deberá postular a un hombre, cumpliendo así con la "paridad en todo" exigida por los tribunales desde 2019", afirmó Guadalupe Torres Sánchez.

Sin embargo, con el veto del gobernador, queda libre la oportunidad de ser candidato para cualquier hombre o mujer que aspira a la gubernatura.