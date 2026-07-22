Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez presentan robots en el C5 del Estado de México

Sheinbaum y Delfina Gómez presentan robot y perro robot para reforzar el C5

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentaron a los robots policías CeCi y K7, un perro robot diseñado para fortalecer las labores de vigilancia, monitoreo y atención de emergencias del C5 del Estado de México. Durante la conferencia mañanera del pueblo de este miércoles 22 de julio de 2026, realizada en Toluca, ambas mandatarias mostraron la incorporación de estas herramientas de inteligencia artificial y robótica, que apoyarán al C5 en distintas tareas de seguridad y atención ciudadana. "Aquí tenemos a dos elementos que se integran a este C5: CeCi, en honor al C5, y K7, que es este perrito que también nos ayuda. Ya está saludando, es muy educado" Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México.

¿Cuáles son las funciones de los robots policías CeCi y K7 del C5 del Estado de México?

Durante la presentación, la gobernadora Delfina Gómez, acompañada por integrantes de su gabinete, explicó que los robots CeCi y K7 fortalecerán diversas operaciones del C5 mediante tecnología e inteligencia artificial. Entre sus principales funciones se encuentran: Videovigilancia, monitoreo coordinado, análisis para la ubicación de personas y vehículos, reconocimiento facial, lectura de placas vehiculares, operación de drones tácticos, atención ciudadana a través del 911, enlace con establecimientos comerciales y una plataforma especializada para la atención de casos de violencia contra las mujeres.

Sheinbaum impulsó la modernización del C5 del Estado de México

Delfina Gómez explicó que la renovación tecnológica del C5 del Estado de México respondió a una solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien planteó fortalecer la infraestructura y las capacidades tecnológicas para mejorar la seguridad en la entidad.