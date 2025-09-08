Prevén ventas por 200 mil millones de pesos durante el Buen Fin 2025

Contactanos
Profeco inicia monitoreo de precios para garantizar descuentos reales durante el Buen Fin 2025. ¡Mantente informado!

Por Staff / La Voz - 08 septiembre, 2025 - 02:32 p.m.
Ciudad de México. – La Secretaría de Economía anunció que durante la decimoquinta edición del Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre de 2025, se espera un incremento del 15 % en las ventas a nivel nacional, con la meta de alcanzar los 200 mil millones de pesos en transacciones.

Durante el evento de lanzamiento oficial, Salomón Rosas, director general de Competitividad y Competencia, afirmó que se busca superar los resultados obtenidos en 2024, impulsando especialmente la compra de productos nacionales en tiendas de autoservicio y departamentales para fortalecer la economía interna y la identidad mexicana.

"La meta, por supuesto, es rebasar la cifra del año pasado. Creemos que es posible llegar a los 200 mil millones de pesos", indicó el funcionario.

Registro para empresas participantes

Se hizo un llamado a las empresas interesadas en sumarse a esta edición del Buen Fin a registrarse en el portal oficial, proceso que —según Rosas— "toma menos de cinco minutos" si se tienen los datos básicos a la mano, como nombre, puesto, RFC, ubicación y correo electrónico.

Para mayor información o apoyo, los negocios pueden comunicarse con la Dirección General de Competitividad y Competencia a través del correo electrónico contacto@elbuenfin.org

o a los teléfonos 55 5729 9100, extensiones 13616, 34025 y 13004.

Profeco: vigilancia de precios y protección al consumidor

Por su parte, la subprocuradora de Servicios de Profeco, Rebeca Olivia Sánchez, informó que a partir de septiembre se comenzará un monitoreo de precios en productos y servicios de alta demanda, con el fin de garantizar que los descuentos ofrecidos durante el Buen Fin sean reales.

Además, Profeco orientará a los consumidores para que realicen compras informadas, comparen precios, revisen términos y condiciones, y eviten caer en promociones engañosas o endeudarse innecesariamente.

Reglas claras para los comercios

Las autoridades también exhortaron a los comercios a cumplir con sus ofertas publicitadas, garantizar la disponibilidad de productos, y respetar las políticas de devolución y garantías, como parte del compromiso con el consumidor.

La edición 2025 de El Buen Fin se perfila como una de las más ambiciosas hasta ahora, en términos de participación comercial y volumen de ventas, con un enfoque en la promoción del consumo responsable y el apoyo a productos nacionales.

