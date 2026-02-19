Secretaría de Salud reporta 31 muertes por sarampión en México

CIUDAD DE MÉXICO – Las autoridades de salud en México confirmaron este miércoles que la cifra de fallecimientos por el brote atípico de sarampión ha ascendido a 31 personas, mientras que los casos confirmados ya superan los 10,000 en todo el territorio nacional. La velocidad del contagio ha puesto en alerta máxima al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE).

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, la mayoría de las defunciones se han concentrado en grupos vulnerables, específicamente menores de cinco años y adultos mayores que no contaban con el esquema de vacunación completo. El foco infeccioso más crítico se localiza en la zona centro del país, aunque se han reportado brotes activos en al menos 22 estados.

Causas del brote y crisis de vacunación

Expertos en epidemiología señalan que este repunte histórico es consecuencia de una caída en las tasas de cobertura de vacunación durante los últimos años. La inmunidad colectiva se ha visto comprometida, permitiendo que un virus altamente contagioso como el del sarampión se propague rápidamente en entornos escolares y laborales.

"Estamos ante una emergencia de salud pública que requiere una respuesta inmediata de vacunación masiva", señaló un portavoz de la Dirección General de Epidemiología. El Gobierno Federal ha anunciado la liberación de una reserva estratégica de vacunas Triple Viral (SRP) y Doble Viral (SR) para frenar la transmisión comunitaria, priorizando las regiones con mayor densidad poblacional.

Síntomas y recomendaciones a la población

El sarampión se caracteriza por fiebre alta, tos, secreción nasal y una erupción cutánea distintiva que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo. Las autoridades instan a la población a no automedicarse y acudir de inmediato a los centros de salud ante la aparición de los primeros síntomas.

Las medidas de prevención recomendadas incluyen:

- Revisar la cartilla de vacunación de niños y adolescentes.

- Evitar el contacto físico con personas que presenten cuadros febriles o erupciones.

- Mantener el uso de cubrebocas en lugares cerrados y con poca ventilación.

La Secretaría de Salud estima que el pico de la curva de contagios podría alcanzarse en las próximas tres semanas si no se logra una inmunización efectiva del 95% de la población objetivo. Mientras tanto, se han instalado módulos de vacunación itinerantes en estaciones de transporte público y plazas principales de las ciudades más afectadas.