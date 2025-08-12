Baja del 25.3% en homicidios dolosos durante el sexenio de Sheinbaum

Gobierno de Sheinbaum reporta una baja del 25.3% en homicidios dolosos desde el inicio del sexenio

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, informó que los homicidios dolosos han disminuido un 25.3% desde el inicio de la actual administración.

Según Figueroa, esta reducción equivale a 22 asesinatos menos por día en promedio. "En septiembre de 2024, se registraba un promedio diario de 86.9 homicidios, mientras que en julio de 2025 la cifra bajó a 64.9, lo que refleja una tendencia sostenida a la baja", detalló. Además, subrayó que la caída en los homicidios es resultado de un trabajo coordinado entre instituciones de seguridad.

En el periodo de enero a julio de 2025, siete estados concentran más de la mitad de los homicidios del país. Guanajuato encabeza la lista con el 11.96% de los casos (1,761 homicidios), seguido de Chihuahua con 1,069; Sinaloa, 1,063; Baja California, 1,052; Estado de México, 974; Guerrero, 870; y Michoacán con 820.

Figueroa también destacó que julio de 2025 fue el mes con menos asesinatos registrados desde 2015. En cuanto a otros delitos de alto impacto, estos mostraron una disminución del 20.8% entre octubre de 2024 y julio de 2025.