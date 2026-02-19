Sheinbaum aclara: no hay investigación contra el exsecretario de Marina

El Gobierno responde tras polémica por audios y presuntas redes de huachicol fiscal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió al frente este jueves 19 de febrero para despejar dudas y posicionar al Gobierno ante una intensa polémica política y mediática. A raíz de la difusión de audios que vinculan a funcionarios de la Secretaría de Marina con presuntas prácticas de contrabando de combustibles —conocido como huachicol fiscal— la mandataria fue clara: no hay líneas de investigación abiertas contra José Rafael Ojeda Durán, el almirante que fuera titular de la Secretaría de Marina (Semar) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué dijo Sheinbaum durante la mañanera?

No existe investigación contra Ojeda: Sheinbaum afirmó que ni Rafael Ojeda ni otros secretarios de Marina están siendo investigados directamente por la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del huachicol fiscal.

Sólo hay una línea contra el huachicol fiscal: La única investigación en curso —dijo— se centra en una red de contrabando de combustibles y evasión fiscal vinculada a los hermanos Farías Laguna, con detenciones ya realizadas y otras aún pendientes.

Detenciones pendientes y extradición: Sheinbaum mencionó que hay capturas pendientes de implicados y que incluso se ha solicitado la extradición de empresarios vinculados a estos esquemas desde Estados Unidos.

La mandataria también reiteró que la FGR será la autoridad encargada de informar sobre avances o nuevos hallazgos, y que mientras eso ocurre, no se debe especular sobre investigaciones contra funcionarios específicos.

¿Qué motivó el pronunciamiento?

La aclaración surgió tras la publicación de audios atribuidos al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar, asesinado en 2021 luego de denunciar operaciones irregulares dentro de la misma Semar relacionadas con el contrabando de combustible en aduanas marítimas. Aunque en esas grabaciones se mencionan posibles vínculos y se habla de irregularidades, Sheinbaum insistió en que eso no equivale a una investigación oficial en curso contra Ojeda Durán.

También lee: Sheinbaum destaca bajo consumo de fentanilo en México: ¿realidad o percepción?

¿Por qué es relevante esta declaración?

Este pronunciamiento se da en un contexto en el que la política mexicana enfrenta diversas tensiones:

Presión mediática por audios y denuncias públicas.

Expectativa pública sobre transparencia y combate a la corrupción.

Interpretaciones políticas sobre el papel de las Fuerzas Armadas en aduanas y seguridad.

Al despejar cualquier señalamiento directo contra un ex funcionario de alto rango, el Gobierno busca controlar narrativas y evitar presiones que puedan alterar el rumbo de las investigaciones oficiales, mientras reitera su compromiso de no encubrir a nadie, pero tampoco adelantar conclusiones sin evidencias formales.