Sheinbaum asegura apoyo a mexicanos en misión humanitaria a Gaza

México brinda respaldo consular a mexicanos en flotilla humanitaria hacia Gaza: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este viernes 5 de septiembre que el Gobierno de México está proporcionando asistencia consular a los seis ciudadanos mexicanos que participan en la flotilla humanitaria Global Sumud, con destino a Gaza.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum fue cuestionada sobre el apoyo del Estado mexicano a los activistas, luego de que las autoridades israelíes los señalaran como parte de un grupo terrorista. Al respecto, la mandataria aseguró que 'tienen todo el apoyo como cualquier compatriota', y reiteró que el gobierno está comprometido con la protección de sus ciudadanos en el extranjero.

Sheinbaum también mencionó que no tenía confirmación sobre si los activistas ya habían entablado comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aunque enfatizó que, en caso de no haberlo hecho, se buscará establecer ese contacto.

Por su parte, la SRE ha informado que se mantiene atenta a la situación y lista para ofrecer protección consular y acompañamiento a los mexicanos involucrados en esta misión humanitaria.