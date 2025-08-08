Bienes incautados a criminales generan 40 millones para el Estado

Bienes incautados a criminales dejan más de 40 millones de pesos al Estado

INDEP informa sobre el avance del programa para devolver a la sociedad lo confiscado al crimen organizado

Durante la conferencia matutina del Presidente, la directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández, dio a conocer los resultados más recientes del programa federal que tiene como objetivo reincorporar al patrimonio público los bienes asegurados a personas vinculadas con actos ilícitos.

Según el reporte, en lo que va del periodo evaluado se han vendido 107,066 artículos, de un total de 145,657 ofertados, lo que representa ingresos por más de 40 millones de pesos para el Estado mexicano.

Subastas con alto impacto: autos de lujo, joyas y bienes raíces

Entre los artículos subastados se encuentran vehículos de lujo, maquinaria, joyería y propiedades inmobiliarias. Algunos de los artículos más destacados por su valor y peculiaridad fueron:

Chevrolet Camaro 2016 – vendido en 169,900 pesos

Austin Morris 1982 – alcanzó los 279,101 pesos

Chevrolet Silverado 2015 – adquirida por 307,000 pesos

Camioneta blindada – subastada por 342,701 pesos

Cadenas de oro, audífonos y maquinaria pesada también figuraron entre los artículos vendidos

En cuanto a bienes raíces, se lograron ventas de casas ubicadas en los estados de Chihuahua y Sinaloa, así como terrenos en Saltillo y Baja California Sur.

Fernández destacó que este esfuerzo reafirma el compromiso del Gobierno Federal por transformar los bienes obtenidos mediante el delito en beneficios concretos para la sociedad.