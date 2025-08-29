Marco Rubio llegará a México el 2 de septiembre

WASHINGTON/CIUDAD DE MÉXICO (29 de agosto de 2025) — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizará una visita oficial a México del 2 al 4 de septiembre, tal como confirmó el Departamento de Estado. Durante su estancia, se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum, encuentros que tienen como objetivo abordar temas de seguridad, narcotráfico, migración y contrarrestar la influencia de China en la región.

A diferencia de versiones previas que sugerían la firma de un acuerdo de seguridad, la presidencia mexicana aclaró que no se formalizará ningún tratado bilateral en esta visita. En cambio, Rubio y Sheinbaum se enfocarán en consolidar un "marco de entendimiento", centrado en la cooperación para investigaciones conjuntas, inteligencia compartida y formación especializada, particularmente en relación con precursores de fentanilo y campañas preventivas contra las drogas entre jóvenes.

Este marco será discutido principalmente durante una reunión el 3 de septiembre en Palacio Nacional. Es importante aclarar que, aunque se prevé una coordinación reforzada, no habrá firma de un acuerdo formal en esta visita.

La visita forma parte de la gira regional de Rubio, quien también viajará a Ecuador. La agenda diplomática estadounidense busca avanzar estrategias contra el narcotráfico, mejorar coordinación en temas fronterizos y económicos, y fortalecer alianzas estratégicas en América Latina