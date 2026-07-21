IMSS anuncia hospitales en Saltillo y Matamoros: Zoé Robledo

Zoé Robledo presenta cómo serán los nuevos hospitales del IMSS en Saltillo, Matamoros y San Buenaventura.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, presentó este martes 21 de julio los proyectos de construcción y renovación de hospitales y centros médicos que forman parte del plan nacional de fortalecimiento del sistema de salud, entre los que destacan tres obras para el estado de Coahuila: un Hospital General Regional en Saltillo y hospitales rurales en Matamoros y San Buenaventura.

La presentación se realizó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien informó que la sesión estuvo dedicada a exponer las acciones enfocadas en ampliar el acceso a los servicios de salud en el país. Explicó que siete hospitales ya fueron concluidos y se encuentran en funcionamiento, mientras que otros 21 están actualmente en proceso de construcción. De estos últimos, diez abrirán sus puertas durante los próximos diez meses y algunos ya comenzaron a ofrecer determinados servicios.

El funcionario indicó que el objetivo de estas obras es ampliar la capacidad instalada del instituto en regiones donde la infraestructura resultaba insuficiente o donde anteriormente no existían hospitales del IMSS. 'Como lo ha dicho la presidenta, además de hablar de inversión pública y construcciones y edificios, estamos hablando de ampliar los servicios en donde o nunca habían existido o en donde la capacidad instalada del IMSS por tantos años de desinversión ya resultaba completamente insuficiente y las personas tenían que asumir ese costo en recorridos largos o en esperas prolongadas', expresó.