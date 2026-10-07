Pareja de Los Ángeles acusada de abusar de 14 niños

Pareja de Los Ángeles es acusada de abusar de 14 niños nacidos por gestación subrogada

Los Ángeles, California – Una pareja residente en California fue acusada de participar presuntamente en el abuso de al menos 14 niños nacidos mediante gestación subrogada, algunos de ellos de apenas dos meses de edad, quienes permanecían en una lujosa residencia de Arcadia.

Los señalados son Guojun Xuan, de 66 años, y Sylvia Zhang, de 39, quienes enfrentan acusaciones por conspiración para cometer abuso infantil, complicidad y acciones para disuadir a testigos. Ambos se declararon inocentes durante su audiencia judicial.

De acuerdo con la acusación, la pareja administraba una empresa dedicada a la gestación subrogada y presuntamente proporcionó información falsa a por lo menos dos mujeres que participaron como gestantes.

Los menores permanecían bajo la supervisión de niñeras contratadas por la pareja y pasaban varias horas al día en espacios acondicionados como aulas dentro de la propiedad. Las autoridades localizaron más de 30 cámaras instaladas en diferentes áreas de la vivienda para vigilar a los niños y a las cuidadoras.

Investigando presuntas agresiones contra los menores

Las autoridades revisaron grabaciones correspondientes a un período de 11 días, entre el 27 de abril y el 7 de mayo de 2025, en las que presuntamente se observa a algunas niñeras golpeando a los menores.

Según la Fiscalía, en uno de los episodios una cuidadora habría utilizado un zapato para golpear a un niño. La acusación también señala que Xuan habría intervenido directamente en otro incidente y presuntamente habría ordenado a una niñera aumentar la intensidad de los golpes contra un menor.

Una de las habitaciones de la vivienda no contaba con cámaras. De acuerdo con los investigadores, algunas cuidadoras llevaban a los niños a ese lugar y desde el exterior podían escucharse sus gritos.

Investigación comenzó por lesión de un bebé

El caso salió a la luz después de que un bebé de dos meses fuera llevado a recibir atención médica por una lesión en la cabeza. Las autoridades comenzaron a investigar las circunstancias en las que ocurrió la lesión y posteriormente centraron su atención en la residencia de la pareja.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, calificó el caso como un hecho sin precedentes por el número de menores que presuntamente habrían sido víctimas de maltrato.

La investigación continúa y los acusados deberán enfrentar el proceso judicial correspondiente mientras las autoridades buscan esclarecer el alcance de los presuntos abusos y las condiciones en las que vivían los menores.