Tráiler pierde control y causa accidente en La Carbonera

Un tráiler que circulaba sobre la región Carbonífera ocasionó un accidente en la caseta de cobro de La Carbonera, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad y se impactara contra un vehículo particular y parte de la infraestructura del lugar, generando momentos de alerta entre automovilistas.

El percance ocurrió alrededor del mediodía de este lunes, cuando la pesada unidad transitaba en dirección de Monterrey a Matehuala. Al aproximarse a la zona de cobro, las condiciones de pavimento mojado habrían provocado que el tráiler derrapara, saliéndose de su trayectoria.

El accidente ocurrió en la caseta de cobro de La Carbonera, sin personas lesionadas.

Durante el incidente, el vehículo de carga golpeó una camioneta Toyota Avanza que se encontraba detenida en la fila de espera y posteriormente chocó contra una jardinera de las instalaciones, causando la caída de la barda perimetral.

El tráiler derrapó debido al pavimento mojado y chocó contra una camioneta.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se registraron personas lesionadas, debido a que no había peatones en el área al momento del impacto. No obstante, los daños materiales fueron de consideración tanto para la unidad particular como para las instalaciones operadas por Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Elementos de la Guardia Nacional regulan la circulación y realizan el peritaje.

Elementos de la Guardia Nacional se presentaron en el sitio para realizar el peritaje correspondiente, regular la circulación vehicular y coordinar los trámites con las aseguradoras, con el fin de determinar responsabilidades y la reparación de los daños.