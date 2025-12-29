Claudia Sheinbaum actualiza cifras de víctimas en accidente ferroviario

El saldo del accidente ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico se ha agravado considerablemente. Este domingo 28 de diciembre de 2025, la Secretaría de Marina (Semar) actualizó la cifra de víctimas fatales a 13 personas, mientras que el número de heridos se elevó a 98, una diferencia drástica respecto a los primeros reportes que mencionaban únicamente 20 lesionados.

El siniestro tuvo lugar cerca de la comunidad de Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, cuando la máquina principal y varios vagones del convoy —que transportaba a un total de 241 pasajeros— se descarrilaron y cayeron por un talud de aproximadamente siete metros de altura.

La atención a los heridos y respuesta gubernamental

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la prioridad absoluta es la atención de los sobrevivientes.

Pacientes críticos: De los 98 lesionados, cinco se encuentran en estado de gravedad.

Centros de atención: Los afectados han sido distribuidos en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como en clínicas del IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

Operativo de emergencia: En la zona continúa el despliegue de ambulancias terrestres y aéreas, con el apoyo de 40 elementos de sanidad naval, además de personal de la Sedena y la Guardia Nacional.

Investigación de las causas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), junto con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, ha iniciado los peritajes para determinar qué originó el descarrilamiento. Se busca establecer si el percance fue causado por:

- Fallas en la infraestructura de la vía.

- Deficiencias en el equipo de tracción.

- Factores externos u operativos.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que se mantiene una coordinación total entre los tres niveles de gobierno para brindar acompañamiento especial a las familias de los fallecidos y asegurar que todos los heridos reciban el tratamiento médico necesario. El módulo operativo de emergencia permanecerá instalado en la región del Istmo de Tehuantepec hasta que se estabilice la situación.