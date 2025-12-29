Contactanos
Noticias

Claudia Sheinbaum actualiza cifras de víctimas en accidente ferroviario

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asegura que la atención a los sobrevivientes es prioridad absoluta.

Por Staff / La Voz - 29 diciembre, 2025 - 09:54 a.m.
Claudia Sheinbaum actualiza cifras de víctimas en accidente ferroviario

El saldo del accidente ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico se ha agravado considerablemente. Este domingo 28 de diciembre de 2025, la Secretaría de Marina (Semar) actualizó la cifra de víctimas fatales a 13 personas, mientras que el número de heridos se elevó a 98, una diferencia drástica respecto a los primeros reportes que mencionaban únicamente 20 lesionados.

El siniestro tuvo lugar cerca de la comunidad de Nizanda, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, cuando la máquina principal y varios vagones del convoy —que transportaba a un total de 241 pasajeros— se descarrilaron y cayeron por un talud de aproximadamente siete metros de altura.

La atención a los heridos y respuesta gubernamental

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la prioridad absoluta es la atención de los sobrevivientes.

Pacientes críticos: De los 98 lesionados, cinco se encuentran en estado de gravedad.

Centros de atención: Los afectados han sido distribuidos en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como en clínicas del IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

Operativo de emergencia: En la zona continúa el despliegue de ambulancias terrestres y aéreas, con el apoyo de 40 elementos de sanidad naval, además de personal de la Sedena y la Guardia Nacional.

Investigación de las causas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), junto con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, ha iniciado los peritajes para determinar qué originó el descarrilamiento. Se busca establecer si el percance fue causado por:

- Fallas en la infraestructura de la vía.

- Deficiencias en el equipo de tracción.

- Factores externos u operativos.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, aseguró que se mantiene una coordinación total entre los tres niveles de gobierno para brindar acompañamiento especial a las familias de los fallecidos y asegurar que todos los heridos reciban el tratamiento médico necesario. El módulo operativo de emergencia permanecerá instalado en la región del Istmo de Tehuantepec hasta que se estabilice la situación.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados