Afectaciones viales por marcha del IMSS en Ciudad de México este 14 de octubre

La Ciudad de México enfrenta afectaciones viales este miércoles 14 de octubre debido a una marcha de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes exigen mejoras salariales y el cumplimiento de sus demandas laborales.

La movilización comenzó a las 8:00 de la mañana en la alcaldía Álvaro Obregón, con la participación de integrantes de organizaciones sindicales del sector salud. Se prevén congestionamientos, cortes intermitentes y complicaciones para circular en distintas vialidades del sur de la capital.

¿Qué calles están afectadas por la marcha?

Los manifestantes partieron de la Unidad de Atención a la Salud, ubicada en avenida Insurgentes Sur número 1940, colonia Florida, con dirección a las oficinas de IMSS-Bienestar, situadas en Gustavo E. Campa número 54, colonia Guadalupe Inn.

Entre las vialidades que podrían registrar afectaciones se encuentran:

- Avenida Insurgentes Sur: punto de concentración y salida de la movilización

- Avenida Gustavo E. Campa: zona cercana al destino de los manifestantes

- Calle Macedonio Alcalá: vialidad que podría presentar complicaciones durante el recorrido

¿Cuáles son las alternativas viales?

Para evitar las zonas con mayor congestión, los automovilistas pueden considerar las siguientes opciones:

- Avenida Revolución

- Anillo Periférico

- Avenida Universidad

Se recomienda anticipar los traslados y consultar los reportes de tránsito antes de salir, ya que las condiciones de circulación pueden cambiar conforme avance la manifestación.

¿Por qué marchan los trabajadores del IMSS?

Los trabajadores buscan que las autoridades atiendan sus demandas laborales y sindicales, entre ellas el cumplimiento de prestaciones pendientes, el respeto a la libertad sindical y mejores condiciones de trabajo.

En la movilización participan organizaciones como el Sindicato Mexicano de Salud (Simesa), la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (Fintras) y el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (Sinaitsa). También se anunció la participación de trabajadores de otros sectores, incluidos integrantes del Metro, Pemex, ISSSTE y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre los cierres y tomar precauciones para reducir retrasos en sus recorridos por la capital.