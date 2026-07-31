AHMSA cumple con requisitos para su calendario de subasta

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles tuvo por presentada la propuesta de calendario del procedimiento especial de enajenación de los bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), al considerar cumplidos los requerimientos ordenados dentro de los expedientes 19/2023 y 77/2022.

La resolución, emitida el 30 de julio de 2026, establece que la Sindicatura cumplió con la difusión de la versión simplificada del acuerdo del 24 de julio y con la entrega de la propuesta de calendario que le fue requerida el 28 de julio.

Acciones de la autoridad

Asimismo, el Juzgado ordenó publicar una nueva versión simplificada del acuerdo para informar a los interesados que el síndico presentó en tiempo y forma el calendario del procedimiento especial de enajenación, el cual será revisado y analizado por la autoridad judicial antes de continuar con las siguientes etapas del proceso.

El acuerdo está firmado electrónicamente por la jueza Ruth Haggi Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana.

Reacciones de AHMSA

La Sindicatura reiteró que continuará informando oportunamente sobre los avances del procedimiento conforme existan resoluciones y acciones concretas dentro del concurso mercantil.

Por otra parte, directivos de AHMSA desmintieron versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta solicitud a trabajadores para firmar documentos que modificarían su antigüedad laboral.

La empresa aseguró que ni las áreas de Recursos Humanos ni de Relaciones Laborales están presionando, coaccionando o solicitando a empleados firmar documento alguno con ese propósito.

Además, precisó que ese tipo de versiones son ajenas al procedimiento de concurso mercantil y recordó que los créditos laborales serán cubiertos una vez que se concrete la venta de la empresa y existan recursos, conforme al orden de prelación previsto en la Ley de Concursos Mercantiles.