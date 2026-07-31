Se seca manantial del río Sabinas en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El manantial del río Sabinas, en el municipio de Múzquiz, luce prácticamente sin agua, situación que ha sido documentada por visitantes y difundida a través de redes sociales.

Las publicaciones muestran las condiciones del paraje, particularmente en un área privada ubicada en la entrada del río, donde el nivel del agua es prácticamente inexistente.

La situación generó sorpresa y descontento entre quienes acudieron al lugar para disfrutar del sitio. En redes sociales, algunos visitantes expresaron su decepción al encontrar el manantial seco.

"Qué tristeza. Veníamos muy emocionados de visita y, al llegar, nos llevamos la sorpresa de que no hay agua. Si lo hubiéramos sabido, no habríamos hecho el viaje", señalaron usuarios en sus publicaciones.

El manantial es considerado uno de los principales atractivos turísticos del municipio y recibe cada temporada a visitantes provenientes de distintos estados de la República Mexicana.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial la causa de la falta de agua en este punto del río Sabinas, mientras continúan las reacciones de turistas e internautas por las condiciones del sitio.