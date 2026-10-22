América golea 5-2 a Atlas en Guadalajara y reafirma su liderato

# América aplasta 5-2 al Atlas en Guadalajara y reafirma su liderato

Las Águilas aprovecharon los errores defensivos de los rojinegros y se llevaron una contundente victoria en el Estadio Jalisco.

El América dio un golpe de autoridad en la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX, luego de golear 5-2 al Atlas en el Estadio Jalisco, resultado que le permitió mantenerse en la cima de la clasificación.

El conjunto azulcrema mostró contundencia desde la primera mitad. Miguel Borja abrió el marcador al minuto 26, tras una asistencia de Brian Rodríguez, mientras que Érick Sánchez amplió la ventaja apenas dos minutos después, con una definición ante la salida del arquero Camilo Vargas.

América se consolida en la cima

Para la segunda parte, América mantuvo el dominio y aumentó la diferencia. Brian Rodríguez marcó el tercer tanto al minuto 58 y Alejandro Zendejas aprovechó un error en la salida del Atlas para colocar el 4-0 al 63.

Los rojinegros intentaron reaccionar ante su afición. Luis Esteves descontó desde el punto penal y Ryan Mmaee marcó el segundo tanto al minuto 78, lo que dio esperanzas al equipo local.

Sin embargo, Kevin Álvarez apareció al minuto 79 con un potente disparo para sellar el 5-2 definitivo y frenar cualquier intento de remontada.

Con este resultado, las Águilas llegaron a 27 puntos y se mantuvieron en el primer lugar del Apertura 2026, mientras que Atlas permaneció con 21 unidades, en la quinta posición.

América confirmó su fortaleza ofensiva y su condición de candidato al título, mientras que Atlas deberá corregir sus errores defensivos de cara a las próximas jornadas.

En la jornada 14, programada para el 25 de octubre, América recibirá al Pachuca y Atlas se enfrentará al Puebla.