AMLO critica a los autodefensas de Michoacán; Asegura que la paz está garantizada

En su conferencia matutina, el presidente Obrador, se dijo estar en contra de la creación de autodefensas en el estado de Michoacán, la cuales han nacido ante la alza de violencia en este estado.

El mandatario aseguró que la creación de estos batallones civiles solo han empeorado la situación de seguridad en este estado.

"No estoy de acuerdo en al creación de estas guardias civiles, autodefensas, creo que fue un error que se cometió en su momento, que agravó más la situación, es una obligación del Estado mexicano garantizar la paz, la tranquilidad, no se pueden autorizar estos grupos, no es correcto y estamos avanzando", mencionó.

López Obrador aseguró que ya se atiende la seguridad en Michoacán, pues "hay mucha presencia" de autoridades, además de que se han desplegado elementos de la Guardia Nacional y han habido detenciones de delincuentes.

"Se está trabajando en eso, estamos allá en Michoacán, está la Guardia Nacional y hay mucha presencia detenciones, se protege a la gente y se detiene a delincuentes. Ayer hubo una detención importante de delincuentes en Michoacán, en Tierra Caliente", puntualizó.

Las autodefensas del estado de Michoacán nacieron en Febrero del 20013, cuando civiles formaron estos batallones para poder hacerles frente a los "Caballeros Templarios" en la comunidad de La Ruana.