Claudia Sheinbaum mantiene alta aprobación en México: 71.1 %

Claudia Sheinbaum registra 71.1 % de aprobación y la "mañanera del pueblo" alcanza al 62.7 % de los mexicanos, según encuesta de MetricsMx. Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación sólida del 71.1 % al 12 de agosto de 2026, de acuerdo con la encuesta de MetricsMx.

El respaldo ciudadano se refleja en un 60.7 % que aprueba "mucho" la gestión de la presidenta de México y un 10.4 % que la aprueba "algo", mientras la desaprobación se ubica en 18.8 %.

Estabilidad en la aprobación de Claudia Sheinbaum

La aprobación de Claudia Sheinbaum mantiene una trayectoria sólida por encima del 70 %, mostrando variaciones mínimas en las mediciones recientes de la encuesta de MetricsMx.

Del 71.1 % que aprueba la labor de la presidenta de México al 12 de agosto de 2026, un 60.7 % manifiesta que la aprueba "mucho" y un 10.4 % la aprueba "algo". Este resultado sigue a un 72.1 % de aprobación obtenido el 5 de agosto, donde el 61.5 % aprobaba "mucho" su labor, y al 75.3 % registrado a finales de julio, que ha sido el punto más alto del periodo reciente para Claudia Sheinbaum.