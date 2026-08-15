Alerta de tsunami en Indonesia tras fuerte terremoto de 7.7

Un fuerte terremoto de magnitud 7.7 con epicentro en las islas menores de Sonda sacudió este viernes 14 de agosto a Indonesia, provocando que se activara la alerta de tsunami para varias zonas costeras del país.

De acuerdo con la información preliminar, el terremoto ocurrió frente a la costa de Flores, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, y tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

El terremoto ocurrió a 68 km al noroeste de Ende, en Nusa Tenggara Oriental.

Indonesia registró un terremoto de magnitud 7.7 durante las primeras horas del sábado (hora local). Dada la geolocalización del país, las autoridades emitieron una alerta nivel 2 por tsunami.

Las autoridades emitieron una alerta de nivel 2 por tsunami tras el sismo.

El sismo ocurrió en el mar de Flores, a una profundidad aproximada de 10 km, alrededor de las 5:58 de la mañana. El epicentro fue localizado a unos 68 km al noroeste de la ciudad de Ende.