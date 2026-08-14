Jorge Parra Aguayo advierte sobre la plaga del gusano barrenador en Jalisco

Jalisco acumula mil 45 casos de gusano barrenador, de los cuales 82 permanecen activos y han afectado a 85 municipios, por lo que la autoridad estatal reforzará las acciones de vigilancia, prevención y control para contener la presencia de la plaga.

Acciones de la autoridad

Jorge Parra Aguayo, director técnico de Salud Animal de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco (ASICA), señaló que uno de los principales refuerzos que requiere la entidad es la dispersión de moscas estériles, técnica que consideró la medida más efectiva para avanzar hacia la erradicación.