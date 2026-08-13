Alista senador 10 iniciativas de ley

NUEVA ROSITA, COAH.- El senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, anunció que presentará 10 iniciativas de ley ante la Cámara Alta del Poder Legislativo Federal en México, a partir del 11 de septiembre, con el inicio del periodo ordinario de sesiones, con propuestas dirigidas a distintos sectores de la población.

Entre las iniciativas destaca brindar más apoyo a madres de familia durante los primeros días posteriores al nacimiento de sus hijos, así como otra dirigida a jóvenes universitarios. Elizondo Pérez señaló que mantendrá su labor legislativa con representación de Coahuila y en contacto con la población, con el objetivo de conocer sus preocupaciones y plantear propuestas para atender los temas que requieren mejoras.

Explicó que las iniciativas fueron divididas por regiones debido a que las necesidades son diferentes. Añadió que, como integrante de la Comisión de Energía, permanecerá atento además a las condiciones y leyes secundarias relacionadas con la explotación del gas shale.

¿Qué iniciativas propone Gabriel Elizondo Pérez?

El senador señaló que el proyecto de explotación de gas representa una oportunidad para Coahuila, al recordar que se trata de un proyecto que permaneció pausado durante varios años.

Destacó que cualquier desarrollo en torno a este tema debe generar beneficios principalmente para la población coahuilense y no únicamente para otros intereses. Respecto al programa Semillero Legislativo, informó que ha tenido una respuesta positiva entre los jóvenes y continúa creciendo. Adelantó que la iniciativa se ampliará para incluir a empresarios, integrantes de la sociedad civil, maestras, maestros, enfermeras y enfermeros, con el propósito de que distintos sectores puedan presentar propuestas para ser llevadas al Senado de la República con responsabilidad y conocimiento de causa.