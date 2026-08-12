Arribarán a Monclova más de 100 madres buscadoras y colectivos del país

Más de 100 madres buscadoras e integrantes de diversos colectivos de diferentes estados del país arribarán a Monclova en septiembre para participar en una jornada de búsqueda en vida de personas desaparecidas, actividad que se extenderá durante una semana por distintos municipios de la región Centro de Coahuila.

Nancy Elizabeth Ramón Hernández, presidenta del colectivo Juntos en Acción de Nuestros Desaparecidos, región Centro Coahuila, informó que las familias buscadoras se acercarán al alcalde Carlos Villarreal Pérez para solicitar apoyo para el desarrollo de esta importante jornada.

Explicó que las necesidades son diversas, principalmente porque participarán madres adultas mayores, además de algunas familias que requieren pañales, despensas y otros artículos básicos.

Ramón Hernández señaló que durante la jornada se contará con la participación de integrantes de diversos colectivos procedentes de entidades como Coahuila, Ciudad de México, Jalisco y otras partes del país.

Las madres buscadoras se reunirán con el alcalde Carlos Villarreal para solicitar apoyo durante la jornada.

Las buscadoras realizarán actividades en Monclova y otros municipios de la región Centro, incluyendo visitas al penal y a centros de rehabilitación, por lo que solicitaron también apoyo para garantizar las condiciones necesarias durante la semana de trabajo.

Uno de los principales apoyos que buscan conseguir son colchonetas y colchones, ya que las familias permanecerán durante toda la jornada en la región. La iglesia del padre Paulo facilitará un salón para que puedan hospedarse, mientras que distintas iglesias se encargarán de proporcionar los alimentos.

La jornada de búsqueda se extenderá por una semana en Monclova y otros municipios de la región Centro de Coahuila.

La representante del colectivo explicó que ya tuvieron acercamiento con el secretario, profesor Medina, quien les informó que podría atenderlas hasta la próxima semana; sin embargo, buscan dialogar directamente con el alcalde para plantearle las necesidades y solicitar su respaldo.

La jornada tendrá una duración de una semana en la región Centro de Coahuila y, posteriormente, las madres buscadoras se trasladarán a Piedras Negras para continuar con sus actividades.

Nancy Ramón destacó la importancia de contar con colchonetas y alimentos para las familias que participarán en la búsqueda.

Nancy Elizabeth Ramón Hernández recordó que el año pasado realizaron una jornada similar en Torreón y Saltillo, y ahora corresponde a la región Centro recibir a las familias y colectivos que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.