Clemente Castañeda impulsa reforma para el ascenso en fútbol mexicano

La propuesta impulsada por Clemente Castañeda busca incorporar el mérito deportivo a la legislación y recuperar la posibilidad de subir o perder la categoría en el fútbol mexicano.

El debate por la desaparición del ascenso y descenso en el fútbol mexicano llegó al Senado de la República, donde este lunes se anunció que será presentada una iniciativa para modificar la legislación y establecer nuevamente este mecanismo como parte de las obligaciones de las asociaciones deportivas nacionales.

La propuesta fue impulsada por el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, y recibió respaldo de legisladores de otras fuerzas políticas, entre ellos Ignacio Mier, de Morena. El planteamiento busca que el mérito deportivo quede reconocido expresamente en la legislación y que los equipos tengan una vía para subir o perder la categoría de acuerdo con sus resultados.

Castañeda señaló que la eliminación del ascenso no solo modificó una regla de competencia, sino que también redujo las posibilidades de crecimiento para jugadores, clubes y proyectos deportivos que buscan llegar a la máxima categoría.

La propuesta de Castañeda busca incorporar el mérito deportivo en la legislación.

Para discutir el tema, los senadores invitaron al presidente de la Liga MX, Francisco Iturbide, y al comisionado del fútbol mexicano, Mikel Arriola, aunque ambos declinaron participar en la reunión. La Federación Mexicana de Fútbol tampoco respondió de inmediato a la solicitud de comentarios realizada por The Associated Press.

El ascenso y descenso en Liga MX fue suspendido en abril de 2020 por la pandemia.

El ascenso y descenso fue suspendido en abril de 2020, en medio de la crisis económica provocada por la pandemia. La medida fue planteada inicialmente como temporal, con una duración de seis años, mientras los clubes de la entonces Liga de Ascenso enfrentaban dificultades financieras.

Senadores invitan a líderes de la Liga MX a discutir la reforma propuesta.

El regreso estaba previsto para la temporada 2025-26, pero el sistema no fue restablecido. La Federación argumentó que todavía no existían las condiciones económicas necesarias.