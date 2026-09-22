Raquel Buenrostro reporta ahorros de 83 mil mdp en gobierno de Sheinbaum

Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que sus acciones durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum permitieron generar ahorros y evitar posibles sobrecostos por aproximadamente 83 mil 800 millones de pesos. Durante la presentación de resultados de la dependencia, la titular de la Secretaría, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que buena parte de estos recursos se relaciona con medidas preventivas aplicadas en procesos de contratación, supervisión de obras y contratos, así como con ajustes en la estructura del gobierno federal y el seguimiento de sanciones.

Acciones de la autoridad

Del monto total, 29 mil millones de pesos corresponden a ahorros obtenidos mediante estrategias de compras públicas. Otros 42 mil millones fueron evitados a través de la vigilancia de contratos, principalmente relacionados con obras públicas, con el objetivo de impedir pagos excesivos o estimaciones incorrectas.

La reorganización y compactación de las estructuras administrativas representó otros 7 mil 800 millones de pesos, mientras que el seguimiento de multas y sanciones permitió contabilizar 4 mil 800 millones de pesos adicionales.

Detalles confirmados

Buenrostro señaló que la estrategia de la dependencia busca intervenir antes de que las irregularidades generen pérdidas para el erario. "En estos dos años de gobierno, la Secretaría ha logrado participar para generar ahorros de prevención de casi 84 mil millones de pesos", afirmó.