Henry Sáenz confirma compra de armas en Guatemala para combatir narcotráfico

Guatemala compró a Estados Unidos más de 2,000 fusiles de asalto tras varias décadas de embargo a su ejército por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el pasado conflicto armado. Estados Unidos bloqueó la venta de armas al país centroamericano en 1978 debido a las masacres que ocurrieron contra la población civil. Los informes de la verdad responsabilizaron al ejército y a grupos paramilitares del 97 % de las muertes durante el conflicto (1960-1996).

Acciones del gobierno de Guatemala para reconstruir la confianza internacional.

Aseguró que el país ha venido reconstruyendo su democracia y que, en ese marco, las fuerzas armadas han pasado por un proceso de "redefinición, reconversión y transformación".

"El ejército de hoy es fundamentalmente distinto del ejército de 1978", dijo Arévalo y afirmó que "esas condiciones ya estaban superadas".

Detalles sobre el uso de las armas adquiridas en la lucha contra el narcotráfico.

El ministro de Defensa, Henry Sáenz, explicó que la decisión de Estados Unidos de venderle armas al ejército guatemalteco era el resultado de la confianza ganada como país y que las armas serían usadas para el combate contra el narcotráfico, especialmente en el departamento de Peten, fronterizo con México, una zona tomada por el crimen organizado, según las autoridades.