Matthew Stafford y Davante Adams destacan en victoria de Rams sobre Giants

Los Rams de Los Ángeles retomaron el camino de la victoria con una actuación en la que combinaron la experiencia de sus veteranos con el aporte de algunos de sus nuevos elementos. El equipo angelino superó 28-6 a los Giants de Nueva York en el Monday Night Football disputado en el SoFi Stadium.

Matthew Stafford encabezó la ofensiva de Los Ángeles con cuatro pases de touchdown, mientras que Davante Adams tuvo una de sus mejores actuaciones desde que llegó al equipo. El receptor terminó con ocho recepciones para 195 yardas y dos anotaciones, aprovechando también la ausencia de Puka Nacua, quien no participó debido a una lesión en la cadera.

¿Cómo ocurrió la victoria de los Rams?

Los Rams ampliaron la ventaja al comenzar el segundo periodo, cuando Stafford conectó con Williams para un touchdown de 10 yardas. Nueva York tuvo dificultades para responder y, además, perdió al quarterback Jaxson Dart, quien sufrió una lesión en la rodilla durante la primera serie ofensiva. Jameis Winston ingresó en su lugar.

Detalles confirmados sobre la actuación de Winston

Winston también tuvo problemas ante la defensiva local. Con 6:11 por jugar en la primera mitad, Trent McDuffie interceptó un envío dirigido a Malik Nabers, quien había sufrido una lesión en el hombro durante la misma jugada. La intercepción representó la primera de McDuffie como jugador de los Rams y estableció, además, una nueva marca personal con cuatro pases defendidos en un solo encuentro.