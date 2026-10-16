Geely reporta un aumento del 181% en ventas de autos en México

# Se disparan hasta 181 % las ventas de autos fabricados en China en México

Geely lidera el crecimiento con un aumento de 181.3 % en sus ventas durante los primeros nueve meses de 2026; General Motors y Chrysler también incrementaron la comercialización de vehículos ensamblados en el país asiático.

Las ventas de automóviles fabricados en China continúan ganando terreno en México. Entre enero y septiembre de 2026, algunas marcas registraron incrementos superiores al 180 %, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Uno de los casos más destacados es el de Geely, que comercializó 35 mil 912 vehículos durante los primeros nueve meses del año, frente a las 12 mil 768 unidades vendidas en el mismo periodo de 2025. Esto representa un crecimiento del 181.3 %.

El avance no se limita a los fabricantes chinos, pues empresas estadounidenses como General Motors y Chrysler también comercializan en México modelos ensamblados en China, aprovechando la capacidad productiva de ese mercado.

General Motors y Chrysler aumentan sus ventas

General Motors comercializó 134 mil 500 vehículos en México entre enero y septiembre de 2026. De ese total, 104 mil 653 unidades fueron fabricadas en China, frente a las 90 mil 415 registradas durante el mismo periodo del año anterior, un incremento del 15.7 %.

Por su parte, Chrysler distribuyó más de 31 mil vehículos en el país, de los cuales más de 9 mil 200 procedieron de China, lo que representa un crecimiento cercano al 30 %.

En contraste, Kia registró una reducción del 3.6 % en la distribución de vehículos provenientes del país asiático. Aun así, de las 29 mil 121 unidades que comercializó en México durante el periodo analizado, 20 mil 191 fueron fabricadas en China y 7 mil 649 en Corea del Sur.

Los autos importados dominan el mercado mexicano

De acuerdo con Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, el mercado automotriz mexicano mantiene una fuerte dependencia de los vehículos importados.

Durante el periodo analizado, el 69.3 % de los automóviles vendidos en México fueron manufacturados en el extranjero, mientras que el resto correspondió a unidades producidas nacionalmente.

Rosales también explicó que, al considerar las marcas chinas y las empresas que no reportan públicamente sus cifras, la participación de los vehículos de origen chino alcanza aproximadamente el 17 % del mercado mexicano.

En conjunto, China, Brasil, India, Estados Unidos, Japón y Tailandia concentran el 84 % del origen de los automóviles importados que se comercializan en México.

La capacidad productiva de China presiona a la industria

Para Gerardo Gómez, director y country manager de JD Power México, el crecimiento de estos vehículos está relacionado con la enorme capacidad de producción de la industria automotriz china, que busca colocar sus unidades en distintos mercados internacionales.

El especialista advirtió que esta expansión representa un desafío para las armadoras globales, debido al volumen de vehículos que China puede producir y a la competencia que genera en otros países.

Asimismo, señaló que algunas distribuidoras mexicanas posiblemente adelantaron la llegada de inventarios para anticiparse a los posibles efectos de los nuevos aranceles a los vehículos importados.

El avance de los automóviles fabricados en China confirma la transformación del mercado mexicano, donde tanto las marcas asiáticas como fabricantes internacionales recurren a plantas chinas para abastecer la demanda nacional.