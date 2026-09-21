Carín León cancela concierto en Las Vegas: fans demandan reembolso

Carín León enfrenta demanda de fans tras cancelar concierto en Las Vegas.

Seguidores que viajaron desde México y otros países aseguran haber realizado fuertes gastos para asistir al espectáculo que finalmente fue pospuesto hasta 2027.

Han pasado más de 10 días desde que el sonorense Carín León dejó vestidos, alborotados y hasta sentados a sus fans en The Sphere, luego de que argumentara que no pudo tomar un vuelo a Las Vegas, cancelando así su show. Sin embargo, las secuelas no han dejado de aparecer, ya que trascendió que un grupo de fans demandó al cantante por los gastos económicos provocados por esta cancelación. Este grupo de fans solicita el reembolso de sus boletos y una compensación por los gastos que realizaron para viajar a Estados Unidos.

¿Por qué demandan a Carín León?

De acuerdo con Agencia México, el periodista Luis Alberto Medina entrevistó a Mariela, vocera de los fans que participan en la demanda, quien explicó que los asistentes afectados viajaron desde México, Perú, Chile y Argentina, con la intención de presenciar el esperado espectáculo del cantante.

La representante puso como ejemplo su propio caso y reveló que invirtió alrededor de 60 mil pesos para realizar el viaje. Sin embargo, aclaró que esa cantidad corresponde únicamente a sus gastos, pues acudió acompañada de tres familiares más.

"Nosotros buscamos que le reembolsen el dinero, primero que nada, a todas las personas, y que nos den una compensación por todos los gastos que realizamos para vuelos, hoteles, transporte, toda la merch, todo el outfit que nos gastamos para ir a verlo", explicó la representante legal.

Además, enfatizó que hay personas que pagaron más de esa cantidad, ya que costearon el viaje en familia o con amigos.