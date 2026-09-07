Visita de León XIV a la Unesco: un mensaje sobre inteligencia artificial

La inteligencia artificial era la protagonista durante la visita de León XIV a la Unesco en París. La visita de León XIV a la Unesco se producirá en el marco del viaje a Francia que el pontífice realizará entre el 25 y el 28 de septiembre próximos.

PARÍS- Los desafíos de la inteligencia artificial (IA) para la humanidad, en especial para los jóvenes, protagonizarán la visita de León XIV a la Unesco en su sede de París el 25 de septiembre, que es la primera de un papa a la organización en 46 años y que será también un mensaje de respaldo al multilateralismo. "Es un recordatorio fuerte de que los desafíos de hoy deben ser afrontados por todos los países juntos", consideró este lunes en una comparecencia de prensa Matthieu Guével, director de comunicaciones de la Unesco.

La importancia de la visita de León XIV a la Unesco

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que a finales de este año volverá a perder a Estados Unidos (el país natal de León XIV) como miembro por decisión del gobierno de Donald Trump, la visita es un momento «crucial» y «significativo» que no se repetía desde la que realizó Juan Pablo II en 1980, si bien con otros papas hubo vínculos intensos. En este caso, la inteligencia artificial (IA), un asunto que León XIV abordó en mayo en su primera encíclica (titulada ´Magnifica Humanitas´), será el eje principal de la jornada en la Unesco, que comenzará por la mañana con un encuentro titulado ´Foro de la Unesco para la Juventud en la Era Digital: una reflexión universal sobre Magnifica Humanitas´.

Detalles del foro de la Unesco

En él participarán jóvenes, expertos, artistas y políticos en paneles y mesas redondas para abordar los desafíos de la IA y cómo la visión de León XIV coincide con el mandato de la Unesco. El pontífice, sin embargo, no llegará hasta la tarde, para una visita de hora y media entre las 15 horas (13 horas GMT) y las 16.30 horas (14.30 horas GMT).