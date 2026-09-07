BepiColombo explora Mercurio y podría resolver el origen de la Luna

Misión BepiColombo podría ayudar a resolver el misterio del origen de la Luna.

Con la llegada de la misión BepiColombo a Mercurio, una nueva línea de investigación sobre la Luna podría ayudar a resolver cuál es su misterioso origen.

El enigma astronómico sería revelado gracias a que BepiColombo, proyecto de la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, se aproxima a Mercurio después de 8 años de viaje.

BepiColombo fue lanzada desde el Puerto Espacial Europeo, cerca de Kourou, en la Guayana Francesa, en octubre de 2018. Su misión es indagar sobre la formación y evolución de Mercurio, aunque su exploración también ayudaría a conocer nuestro satélite.

¿Cómo ayudará BepiColombo a entender el origen de la Luna?

Por esta razón, la misión BepiColombo podría ayudar a resolver el misterio del origen de la Luna. Gracias a la misión BepiColombo, Mercurio podrá ser examinado a detalle, lo que permitirá indagar sobre el origen de la Luna, uno de los misterios que siguen estudiando los astrónomos.