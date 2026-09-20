Dejan Fiestas Patrias 2026 ganancias a comerciantes

NUEVA ROSITA, Coah. - Las Fiestas Patrias representaron una oportunidad para mejorar los ingresos de comerciantes en pequeño, quienes aprovecharon la concentración de familias en plazas y espacios públicos para ofrecer sus productos.

Juan Carlos Ruiz Monrreal, vendedor de aguas frescas, señaló que las celebraciones patrias dejaron buenas ganancias para la economía de su familia, actividad que realiza desde hace cuatro décadas.

"Desde hace 40 años me dedico a la venta de aguas frescas; de aquí ha salido para el estudio de mis hijos, para sacar adelante a la familia y llevar el sustento a mi hogar", expresó mientras se encontraba en la plaza de la zona Centro de Nueva Rosita.

Mencionó que año con año participa en las festividades patrias y aprovecha los eventos organizados por las autoridades municipales para llevar sus aguas frescas y ofrecerlas a los asistentes.

Destacó que durante esta temporada de intenso calor aumenta la demanda de sus productos, por lo que las celebraciones representan una oportunidad para fortalecer los ingresos que obtiene mediante esta actividad comercial.

Finalmente, Ruiz Monrreal agradeció a las autoridades municipales por organizar los eventos patrios, al considerar que, además de fomentar los valores cívicos, contribuyen a generar actividad económica para los comerciantes.