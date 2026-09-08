Juan Villoro advierte: coeficiente intelectual cae por la IA

La humanidad se vuelve tonta mientras la IA avanza: Juan Villoro; coeficiente intelectual cae dos puntos por década, alerta

El escritor Juan Villoro dijo que el coeficiente intelectual disminuye a una velocidad de dos puntos por década.

La especie humana se está volviendo "más tonta" al delegar funciones cognitivas y la memoria en las máquinas, mientras éstas se hacen cada vez más inteligentes, afirmó el escritor Juan Villoro durante el segundo aniversario del programa Súbele a la Ciencia, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) de la UNAM.

¿Qué declaró Juan Villoro sobre el coeficiente intelectual?

El integrante de El Colegio Nacional explicó que el coeficiente intelectual aumentó 30 puntos a lo largo del siglo XX, fenómeno conocido como efecto Flynn, pero actualmente disminuye a una velocidad de dos puntos por década.

Precisó que alcanzar 130 puntos de coeficiente intelectual corresponde a un nivel de genialidad, por lo que consideró relevante el cambio de tendencia registrado durante las últimas décadas.

Impacto de la inteligencia artificial en la humanidad

Villoro, recipiendario del Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España en 2009, aseguró que la inteligencia artificial es "una herramienta formidable que llegó para quedarse" y que no existe manera de luchar contra ella.