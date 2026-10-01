Avanza proyecto de centro comercial Merco

NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El proyecto de instalación de la cadena comercial Merco en Nueva Rosita avanza y se perfila como una nueva opción para fortalecer la actividad comercial y empresarial en el municipio. Dicho edificio estaría inaugurándose en febrero de 2027.

El director de Fomento Económico de San Juan de Sabinas, Adrián Sandoval García, señaló que la consolidación de este proyecto permitirá generar empleos directos e indirectos, alrededor de 140, y favorecerá la llegada de nuevos establecimientos comerciales.

Explicó que desde el inicio de los trabajos se ha contratado mano de obra local para las labores de construcción de la infraestructura, lo que representa una derrama económica para el municipio.

El funcionario destacó que, una vez concluida la obra, se prevé la incorporación de nuevos negocios y franquicias, particularmente del sector de alimentos y servicios, lo que ampliaría la oferta comercial en Nueva Rosita.

Añadió que la llegada de nuevas empresas también permitirá fortalecer la generación de empleos y abrir oportunidades para trabajadores de la Región Carbonífera.

Sandoval García afirmó que este proyecto contribuye a posicionar a Nueva Rosita como un punto de atracción para nuevas inversiones y forma parte del impulso a la actividad económica de San Juan de Sabinas.