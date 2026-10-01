Mejora Coahuila entrega 50 tinacos a bajo costo

SABINAS, COAH.- La coordinadora del programa Mejora Coahuila en Sabinas, Claudia Garza Iribarren, informó que arrancaron con la entrega de tinacos a bajo costo como parte de los programas que impulsa el gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

La funcionaria explicó que se trata de tinacos Rotoplas tricapa de excelente calidad, con un ahorro de entre 700 y 800 pesos por pieza respecto al precio comercial.

Indicó que el objetivo es ayudar a la economía de las familias, para que el dinero que se ahorran lo puedan destinar a otros gastos, además de que se ofrece también pintura, impermeabilizante y minisplits a bajo costo y de la misma calidad.

Garza Iribarren precisó que en esta primera entrega fueron beneficiadas 50 familias y actualmente tienen 50 tinacos más disponibles en existencia en las oficinas de Mejora Coahuila, bajo el esquema de prepago, donde se junta el tráiler completo y llega la jaula con los equipos.

Señaló que se adelantaron con inventario para entrega inmediata, por lo que los interesados pueden pasar a pagar y ahí mismo se les hace entrega, solo se requiere identificación oficial y comprobante de domicilio y, abundó, no es necesaria la tarjeta de Mejora.

Destacó que en Sabinas el tinaco ya no es un lujo sino una necesidad, pues da tranquilidad para poder almacenar agua cuando hay suministro ante la problemática que vive el municipio.

Comentó que el equipo de Mejora Coahuila siempre está en territorio, este día también entregaron mobiliario escolar en escuelas y aparatos ortopédicos, anunció además que la próxima semana se dará a conocer una gran inversión del programa "En Equipo Le Entramos" para Sabinas en obras de agua, drenaje y pavimento.

Finalmente informó que seguirán los programas durante lo que resta del año y en 15 días esperan fecha para el programa alimentario de leche y huevo, que será difundido en redes sociales.