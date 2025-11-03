Conductores de Chevrolet y Mazda en accidente vehicular en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vehicular ocurrido la tarde de este lunes en las calles de la colonia Nueva Rosita movilizó a las autoridades, luego de que el conductor de un Chevrolet causó un choque al no respetar la señal de alto y atravesarse al paso de una camioneta Mazda. Afortunadamente, solo se reportaron daños materiales en ambos vehículos involucrados.

Los hechos sucedieron en el cruce de las calles Juárez y Flores Magón, cuando Enrique Alejandro Lizagarra Castillo, de 24 años, conductor de un Chevrolet Grand 1999, color blanco, no hizo alto en la intersección y se cruzó intempestivamente, ocasionando que Martha Patricia Elizondo Samaniego, de 31 años, conductora de una camioneta Mazda CX-5 2018, color gris, no pudiera evitar el impacto.

El fuerte choque causó serios daños en la parte frontal del vehículo Mazda, mientras que el Chevrolet resultó con daños en su costado, pero afortunadamente no se reportaron personas heridas.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes, mientras que ambas partes esperaban la llegada de las autoridades para resolver el incidente.