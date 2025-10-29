Crisis en el transporte de carga mexicano por falta de operadores

El transporte de carga en México —responsable de movilizar a más de 100 industrias en el país y hacia Estados Unidos—, enfrenta una crisis sin precedentes por falta de operadores.

Actualmente, 90 mil camiones permanecen detenidos por la escasez de conductores, y la cifra podría superar las 108 mil unidades para 2028 si no se aplican medidas urgentes, alertó Augusto Ramos Melo, secretario general de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

"Hace un año teníamos 56 mil camiones parados; hoy son 90 mil. El transporte de carga no puede avanzar sin su motor principal, los operadores", señaló Ramos, quien acumula más de dos décadas de trayectoria en el sector.

El déficit se agrava con un relevo generacional rezagado, ya que la mitad de los choferes actuales está cerca del retiro, mientras los centros de formación avalados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) apenas gradúan 4 mil nuevos operadores al año.

Ramos, quien también es aspirante a la Presidencia de Canacar, propuso duplicar la capacidad de los CECATI (Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial), en el entrenamiento de conductores, e impulsar que las universidades técnicas integren la carrera de operador de quinta rueda, para revertir la tendencia.

A los retos laborales se suma un escenario crítico de inseguridad vial, porque "Cada 50 minutos se registra un robo a transporte de carga en México", advirtió el candidato ante delegaciones de transportistas.

En 2024 se reportaron 12,462 carpetas de investigación por robo al autotransporte de carga, el 54 % de los mismos fueron entre el Estado de México y Puebla.

Ramos también urgió a ampliar la red de paradores seguros, actualmente limitada a 13 puntos autorizados y 10 en construcción, una cifra mínima frente a la flota nacional de 1.4 millones de vehículos.

Además, el aspirante subrayó la necesidad de mayor inclusión femenina en el sector: apenas 6 mil mujeres se desempeñan como operadoras en todo el país.

"Las mujeres han demostrado gran responsabilidad al volante. Queremos más de ellas en rutas seguras y bien remuneradas", enfatizó.

Si llega a la presidencia de Canacar, Ramos prometió que su gestión se enfocará en profesionalización, seguridad y colaboración institucional.

"El transporte de carga es el pulso logístico de México. Si se detiene, se frena la economía", concluyó.