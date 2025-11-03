Claudia Sheinbaum condena 'condenable, cobarde, vil homicidio' de Carlos Manzo en Uruapan

´Condenable, cobarde, vil homicidio´: Sheinbaum señala investigaciones sobre asesinato de Carlos Manzo

Durante la conferencia matutina conocida como "La Mañanera del Pueblo", la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, externó sus condolencias a los familiares de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, tras su asesinato ocurrido el sábado 1 de noviembre durante la celebración del Día de Muertos en la localidad michoacana.

La mandataria calificó el hecho como un "condenable, cobarde, vil homicidio" y expresó su solidaridad con los familiares del funcionario municipal. En su intervención, Sheinbaum indicó:

"Primero, condenar el homicidio. Segundo, nuestra solidaridad y condolencias a la familia, a sus seres queridos. El día de ayer estuvimos en contacto con la familia."

Agregó que las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes y que se han llevado a cabo detenciones relacionadas con el caso. Según la presidenta, una de las personas involucradas fue abatida durante los hechos y se continúan realizando indagatorias para esclarecer tanto a los responsables materiales como a quienes pudieron haber ordenado la ejecución.

"Tercero, se están haciendo todas las investigaciones, además de las detenciones que hubo y de esta persona que fue abatida en el mismo momento y de las detenciones están haciendo todas las investigaciones por parte de la Fiscalía de Michoacán y se le está dando todo el apoyo que requiere por parte del gabinete de seguridad", señaló Sheinbaum.

"Como se lo mencioné a sus familiares y lo digo, no por impunidad. Vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con los responsables, no solamente materiales, sino quien ordenó esta ejecución."

De acuerdo con autoridades locales, el homicidio se produjo cuando un comando armado atacó a Carlos Manzo durante un evento masivo en la plaza principal de Uruapan.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que dos personas vinculadas al ataque fueron capturadas por las autoridades locales, mientras que un tercero fue abatido en el lugar.