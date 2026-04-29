HBO Max lanza comercial con Pati Chapoy y Yeri Mua sobre Euphoria

HBO Max reúne a Pati Chapoy, Yeri Mua y Vanessa Labios para promocionar ´Euphoria´. El pasado domingo se estrenó uno de los episodios más esperados y tensos para los fanáticos de la serie ´Euphoria´: un momento dramático y de amarga felicidad entre dos de los protagonistas del show. Por ello, HBO Max lanzó un comercial en redes que provocó desde memes hasta conversación debido a la sorpresiva reunión de figuras como Pati Chapoy, Yeri Mua y los creadores de contenido Vanessa Labios 4K y Witto González.

"Siéntate, bb, que aún hay chisme e invitados de la boda de Cassie y Nate que no viste", escribió la cuenta de la plataforma de streaming en sus redes sociales para iniciar la campaña sobre la boda de los personajes protagónicos. La primera en aparecer en escena fue la cantante y empresaria Yeri Mua: "Andaba en la boda de Cassie y Nate y no saben lo que pasó... ¡Traka!", se escucha decir a la influencer veracruzana. La personalidad y el estilo de las celebridades contratadas fueron los elementos que dieron vida al comercial; cada una aportó, a su manera, intriga, sorpresa y un resumen desde un supuesto salón de bodas.

Tanto Chapoy como Vanessa Labios 4K hicieron chistes y comentarios sobre la trama, además de interactuar entre ellas como si fueran invitadas a la ceremonia de la serie, producida por Sam Levinson, Zendaya y el rapero canadiense Drake. "Esta sí es la boda del año", se puede ver decir a Chapoy mientras está "sentada" entre los adornos y flores del salón. Por su parte, el creador de contenido Witto González bromea: "Nada más les faltó poner ´El Payaso de Rodeo´", dice mientras aparece también "sentado", con un traje elegante y un sombrero negro.