Carín León se presenta en Saltillo: ¡Compra tu boleto ya!

¿Ya tienes tu boleto? ¡Inicia la cuenta regresiva para Carín León en Saltillo!

Tras semanas de espera y emoción entre sus fanáticos, este sábado 2 de mayo se hará realidad la llegada de Carín León a Saltillo, como parte de su actual gira, que lo llevará también a diversos escenarios en Estados Unidos.

Fue en una rueda de prensa donde la empresa 4.40, liderada por Rodrigo Arizpe, dio a conocer los detalles finales del evento que se realizará en el Estadio Olímpico de Saltillo.

Aunque falta menos de una semana, los organizadores aseguraron que aún quedan algunos boletos disponibles, los cuales pueden adquirirse en los puntos de venta y en la página web Tickettogo.com.mx.

Detalles del show

De acuerdo con lo revelado en el encuentro con la prensa local, se informó que han sido tres años de gestión del show, por lo que el resultado fue positivo al lograr pactar la fecha en Saltillo.

Arizpe enfatizó que el evento está programado para iniciar a las 22:00 horas y tendrá una duración aproximada de tres horas. Asimismo, confirmó que las puertas se abrirán dos horas antes para una mejor organización y experiencia para los asistentes.