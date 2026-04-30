Leonardo Aguilar descalifica a su hermano Emiliano en entrevista

Resurge polémica: Leonardo Aguilar habría descalificado a su hermano Emiliano

La relación entre Emiliano Aguilar y la familia de su padre, Pepe Aguilar, vuelve a dar de qué hablar tras viralizarse una entrevista de 2019 en la que Leonardo Aguilar habría hecho comentarios despectivos sobre su medio hermano.

Durante una charla para el programa Sale el Sol, Leonardo fue cuestionado sobre la posibilidad de que Emiliano participara en la gira Jaripeo sin Fronteras. En su respuesta, el cantante descartó esa opción y aseguró que su hermano no contaba con las cualidades necesarias para formar parte del espectáculo.

Las declaraciones, que en su momento pasaron desapercibidas, han cobrado relevancia en medio de las tensiones públicas que Emiliano ha señalado en diversas ocasiones respecto a su padre y sus hermanos.

Comentarios de Leonardo Aguilar sobre Emiliano Aguilar

El video ha reavivado el debate en redes sociales sobre la relación entre los integrantes de la familia Aguilar. Muchos seguidores han expresado su apoyo a Emiliano, mientras que otros defienden las opiniones de Leonardo.

Impacto en la comunidad

La controversia ha generado un amplio debate en la comunidad de fans de la música regional mexicana, donde la familia Aguilar es una de las más influyentes. Las opiniones están divididas, y muchos se preguntan cómo afectará esto la dinámica familiar y las futuras colaboraciones entre los hermanos.