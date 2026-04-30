La mansión VIP: Naim Darrechi provoca tensión con su intento de fuga

Un episodio de alta tensión se vivió el 29 de abril en La mansión VIP, luego de que el influencer español Naim Darrechi protagonizara un intento de fuga que quedó captado en video y rápidamente se volvió viral.

De acuerdo con lo ocurrido, el creador de contenido habría reaccionado con enojo y trató de forzar una puerta dentro de las instalaciones, lo que provocó daños y encendió la polémica entre los seguidores del reality. En redes sociales, usuarios señalaron que su comportamiento podría estar relacionado con un presunto rechazo por parte de Katy Cardona.

¿Qué ocurrió en La mansión VIP?

Tras la difusión del video, la producción pidió al público participar en una votación para decidir si Darrechi debe ser expulsado o nominado, lo que ha intensificado el debate sobre su permanencia en el programa.

Reacciones del público y la producción

Hasta el momento, no hay una decisión oficial sobre su futuro dentro de la competencia. La situación ha generado un gran interés y discusión entre los seguidores del programa, quienes están atentos a las decisiones que se tomen en los próximos días.