Huracán Simón se intensifica a categoría 2: Conagua advierte a Jalisco y Colima

# Huracán Simón alcanza categoría 2; Conagua alerta por su intensificación

El fenómeno meteorológico se fortalece en el océano Pacífico y mantiene en alerta a las autoridades por las lluvias intensas, los fuertes vientos y el oleaje elevado en varios estados de México.

El huracán Simón se intensificó a categoría 2 durante la mañana del viernes 9 de octubre de 2026, de acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El sistema se localizaba aproximadamente a 335 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. En ese momento, presentaba vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el noroeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora.

Las autoridades mantienen el seguimiento de su trayectoria debido a la posibilidad de que continúe fortaleciéndose mientras se aproxima a las costas del Pacífico mexicano.

¿Qué estados serán afectados por el huracán Simón?

La circulación del fenómeno ocasionará lluvias de distinta intensidad, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en entidades del occidente y sur del país.

Entre los estados bajo vigilancia se encuentran:

- Guerrero y Michoacán: riesgo de lluvias torrenciales

- Colima: lluvias intensas y condiciones marítimas adversas

- Jalisco: lluvias muy fuertes y oleaje elevado en zonas costeras

Estas condiciones pueden provocar inundaciones, deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como afectaciones en caminos y comunidades cercanas a la costa.

Protección Civil advierte sobre posible intensificación

La Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió que Simón podría alcanzar una categoría mayor durante el fin de semana e impactar las costas de Jalisco y Colima. Sin embargo, precisó que todavía no era posible determinar con certeza la categoría que tendría al aproximarse a tierra.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población de las zonas costeras a mantenerse informada mediante canales oficiales, evitar ingresar al mar cuando existan condiciones peligrosas y atender las indicaciones de Protección Civil.

La evolución del huracán será determinante para establecer las medidas preventivas y evaluar sus posibles efectos en el territorio nacional.

Fuente:

. Texto reescrito en formato periodístico con información meteorológica publicada el 9 de octubre de 2026.