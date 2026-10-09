Huracán Simón se intensifica a categoría 2: Conagua advierte a Jalisco y Colima
Protección Civil señala que Simón podría alcanzar una categoría mayor durante el fin de semana.
# Huracán Simón alcanza categoría 2; Conagua alerta por su intensificación
El fenómeno meteorológico se fortalece en el océano Pacífico y mantiene en alerta a las autoridades por las lluvias intensas, los fuertes vientos y el oleaje elevado en varios estados de México.
El huracán Simón se intensificó a categoría 2 durante la mañana del viernes 9 de octubre de 2026, de acuerdo con reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El sistema se localizaba aproximadamente a 335 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. En ese momento, presentaba vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el noroeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora.
Las autoridades mantienen el seguimiento de su trayectoria debido a la posibilidad de que continúe fortaleciéndose mientras se aproxima a las costas del Pacífico mexicano.
¿Qué estados serán afectados por el huracán Simón?
La circulación del fenómeno ocasionará lluvias de distinta intensidad, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en entidades del occidente y sur del país.
Entre los estados bajo vigilancia se encuentran:
- Guerrero y Michoacán: riesgo de lluvias torrenciales
- Colima: lluvias intensas y condiciones marítimas adversas
- Jalisco: lluvias muy fuertes y oleaje elevado en zonas costeras
Estas condiciones pueden provocar inundaciones, deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como afectaciones en caminos y comunidades cercanas a la costa.
Protección Civil advierte sobre posible intensificación
La Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió que Simón podría alcanzar una categoría mayor durante el fin de semana e impactar las costas de Jalisco y Colima. Sin embargo, precisó que todavía no era posible determinar con certeza la categoría que tendría al aproximarse a tierra.
Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población de las zonas costeras a mantenerse informada mediante canales oficiales, evitar ingresar al mar cuando existan condiciones peligrosas y atender las indicaciones de Protección Civil.
La evolución del huracán será determinante para establecer las medidas preventivas y evaluar sus posibles efectos en el territorio nacional.
Fuente:. Texto reescrito en formato periodístico con información meteorológica publicada el 9 de octubre de 2026.